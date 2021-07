Na heel veel regen komt later deze week écht weer zonneschijn

“Het zouden de komende dagen regionaal weleens erg natte dagen in Brabant kunnen worden.” Deze binnenkomer van weerman Wilfred Janssen doet het ergste vermoeden en zelfs het woord ‘wateroverlast’ valt. Maar aan het eind van de week keert de zomer weer terug in Brabant.

Dinsdag en woensdag is het verstandig om een paraplu en een paar laarzen binnen handbereik te hebben. “Een bel met koude lucht trekt dan net ten zuiden van onze provincie vanuit Frankrijk in de richting van Duitsland. Daaromheen zitten buiengebieden en dat zou best weleens pittige buien kunnen veroorzaken”, zegt Janssen. “Lokaal kunnen er tientallen millimeters regen vallen en het kan gaan onweren. In die gevallen moet je ook aan wateroverlast gaan denken. Maar de extremen zijn wel heel lokaal en maar op een paar plaatsen.”