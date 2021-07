Schouten dook niet onder, maar ging naar Peter R. in ziekenhuis na aanslag

Peter Schouten legt bloemen neer (foto: Robin Utrecht/ANP) vergroot

Advocaat Peter Schouten is niet naar een safehouse gebracht op de avond van de beschieting van zijn vriend en collega Peter R. de Vries. “Ik ga absoluut niet onderduiken als mijn vriend net is neergeschoten. Ik wilde naar Peter toe”, vertelt hij maandag in radioprogramma Wakker!

“Ik heb tegen de beveiligers gezegd dat ze mij naar Peter en zijn familie moesten brengen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Maar dat is wat er is gebeurd. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en daar heel lang gebleven”, vertelt hij aan Omroep Brabant over die bewuste dinsdagavond. Ook de dagen daarna bezocht hij Peter nog in het ziekenhuis. Tegen landelijke media vertelde Schouten vorige week dat hij tegen Peter praatte, 'maar dat die natuurlijk niets terug zei'.

Na deze extreem bewogen week, gaat advocaat Peter Schouten maandag weer aan het werk. "Vandaag gaan de kantoren in Eindhoven en Breda weer open. Dat zou Peter ook gewild en gedaan hebben", zegt hij. Echt goed gaat het natuurlijk nog niet met hem. “Het is nog steeds een beetje woelig slapen. Het gaat elke dag ietsje beter. Maar het gaat niet zozeer om hoe het met mij gaat. We hopen allemaal dat Peter gaat opknappen."

"Ik ga niet zeiken over dat soort dingen."

Is hij niet bang om weer aan het werk te gaan? “Ik word als advocaat van kroongetuige Nabil B. al heel lang beveiligd door de koninklijke marechaussee, door heel goede teams. Het is allemaal heel streng. Maar ik heb geen zin om te zeuren. Ik heb deze taak op mij genomen en mijn vriend ligt in het ziekenhuis. Ik ga niet zeiken over dat soort dingen. Het is zoals het is. Het gaat erom dat ik op een zo normaal mogelijke manier kan leven. Anders kun je net zo goed in een bunker gaan zitten. Dat is ook weer niet de bedoeling.”

"Peter is een man van het doorzetten."

Hij voelt zich juist gesterkt door zijn collega en vriend. “Het is tijd om weer professioneel te zijn. Dat lukte vorige week helemaal niet, nul komma nul. Als ik er vorige week een radio-interview over had gegeven, was ik misschien wel gaan huilen. Maar Peter zou dit ook willen, hij is een man van het doorzetten. Dus ik denk dat het goed is om weer aan het werk te gaan.”

Schouten doet samen met Onno de Jong de verdediging van kroongetuige Nabil B. Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon en adviseur binnen dit team. Naast collega’s zijn Peter R. en Peter Schouten ook goede vrienden. Hoe het nu met de bekendste misdaadjournalist van het land gaat, kan Schouten niet zeggen.

"Ik probeer steeds met Peter te praten."

Ook nu hij weer druk aan het werk is, houdt hij contact met Peter. "Ik probeer steeds met hem te praten. Ik laat voicenotes voor hem achter die zijn familie aan hem laat horen."

