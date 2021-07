Man betrapt vriendin met een ander en rijdt huis binnen: 7 maanden cel

De ravage na de actie was enorm (foto: SQ Vision). vergroot

Een 48-jarige Eindhovenaar die zijn vriendin met een ander betrapte en vervolgens haar huis binnenreed met zijn auto, moet zeven maanden de cel in. Ook krijgt de man twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man en vrouw zijn inmiddels weer samen.

Het gebeurde allemaal in maart van dit jaar in een huis aan de Fagotstraat in Eindhoven. Nadat de Eindhovenaar zijn vriendin met een andere man in huis betrapte, dreigde hij hem ‘kapot te schieten’. Vervolgens vertrok hij boos, stapte in zijn Porsche en reed via de tuin en achtergevel de woonkamer binnen.

De ravage was enorm: het hekwerk van de tuin van de vriendin en van haar buren ging omver, de twee pilaren waar de poorten aanhingen kwamen los uit hun betonnen fundering, fietsen en een step werden kapot gereden en de hele achtergevel van de woning was vernield.

Er lagen in de woonkamer en keuken blokken kalkzandsteen van zo’n honderd kilo waardoor ook meubels beschadigd raakten.

‘Compleet misdragen’

De rechtbank vindt dat de man zich compleet heeft misdragen: “Dit is alle perken te buiten gegaan. Zeker omdat er ook kinderen in de woning aanwezig waren, die getuige hebben moeten zijn van dit handelen.”

In tegenstelling tot het OM vindt de rechter niet dat er sprake was van een dubbele poging tot doodslag. De man had volgens de rechtbank niet bewust het plan om zijn vriendin en man om het even te brengen. Daarnaast waren ze allebei niet meer in de woonkamer toen de man met zijn auto binnenreed.

Relatie hersteld

Ondanks de actie van de man en bedreigingen via WhatsApp, is de relatie met zijn vriendin weer hersteld. Volgens de rechtbank willen de twee met elkaar verder. “Het agressieprobleem en de controledrang van de man baren de rechtbank wel zorgen. Het is aan de verdachte zijn problemen aan te pakken en de verantwoordelijkheid voor het verloop van de relatie niet volledig bij het gedrag van zijn vriendin te leggen. Als stok achter de deur legt de rechtbank daarom twee maanden cel voorwaardelijk op.”

De man heeft uit zichzelf een ‘groot bedrag’ aan schade vergoed en heeft aangegeven alle schade op zich te nemen.

