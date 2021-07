Guus Meeuwis mag speciale eigen cd aan de gevel van 013 hangen

Guus Meeuwis heeft dit weekend als eerste artiest z’n eigen cd op de gevel van poppodium 013 in Tilburg gehangen. Dat deed de Tilburgse zanger zondagavond aan het einde van zijn concertreeks Club Zoveel, waarvan alle vijftig concerten in 013 plaatsvonden.

Bij 013 zijn ze er trots op dat Guus de afgelopen maanden vaste gast was. “Met de reeks Club Zoveel shows kon 013 weer op niveau presteren en zorgden we voor blije gezichten bij zowel onze crew als de duizenden bezoekers”, zegt directeur Frens Fijns.

“Met deze reeks en zijn eerdere reguliere shows heeft Guus al ruim zeventig keer onze zaal uitverkocht. Bij zo'n prestatie hoort een passende beloning. Vandaar dat we Guus een eigen cd op ons pand cadeau doen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van 013 en het is sowieso nu al de mooiste cd die er op ons gebouw schittert!”