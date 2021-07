Explosieve stijging coronabesmettingen Brabant, in week tijd vervijfvoudigd

Archieffoto. vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is in de afgelopen week explosief gestegen. Het aantal positieve tests van de afgelopen week ligt rond de 6000. Vorige week waren dat er nog 1300. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Sinds twee dagen daalt het dagelijkse coronabesmettingen in Brabant wel weer, volgens de RIVM-cijfers.

Er zijn verschillende oorzaken te vinden voor de snelle toename in het aantal positieve testen. Zo is een paar weken geleden een groot deel van de coronamaatregelen losgelaten. Sinds 26 juni mocht er weer veel meer, maar een deel van de versoepelingen werd afgelopen vrijdag teruggedraaid. Daardoor kunnen onder meer festivals toch niet doorgaan.

Een andere oorzaak is dat de afgelopen tijd veel meer mensen getest zijn, omdat ze bij een negatieve testuitslag naar een evenement konden. Ook daardoor kunnen er meer besmettingen aan het licht komen.

Volgens het RIVM is inmiddels de delta-variant dominant in Nederland. Die variant van het coronavirus is een stuk besmettelijker dan de alfa-variant, die eerder ook wel bekend stond als de Britse variant.

