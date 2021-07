Voetballer wordt uitvinder: 'Reclamebord wordt in handomdraai een afdakje'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Oud-prof René van Dieren maakt bij regen van reclamebord een afdakje.

Als het aan oud-voetballer René van Dieren uit Etten-Leur ligt, hoeven toeschouwers bij sportclubs voortaan geen paraplu meer mee te nemen. Hij heeft namelijk de 'Rainboow' uitgevonden om droog te blijven bij een wedstrijd of training. Met één simpele handbeweging verander je het reclamebord in een overkapping.

Ronald Strater Geschreven door

"Het idee is twee jaar geleden ontstaan toen ik in de regen naar een wedstrijd van mijn zoontje stond te kijken en weer eens geen paraplu bij me had", vertelt René van Dieren, die als prof onder meer bij Feyenoord en Excelsior speelde. "Ik moest dat oplossen en had al veel dingen bedacht. Uiteindelijk kwam ik met deze toch wel simpele constructie."

"Ik heb altijd al veel dingen bedacht, het ene nog gekker dan het andere."

Maar dat is juist de kracht van de uitvinding van Van Dieren, die altijd al met dit soort plannetjes rondliep. "Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière al veel dingen bedacht. Vraag maar aan mijn ploeggenoten van toen. Het ene nog gekker dan het ander en negentig procent was onzin. Als je dan ineens wel wat leuks en goeds hebt, is dat wel heel mooi."

Bij het idee van de oud-prof snijdt het mes aan twee kanten. Bij droog weer is het een reclamebord en als het gaat regenen wordt dat door een eenvoudige handeling een afdakje. Handig voor sportclubs die geen tribunes hebben en bovendien commercieel aantrekkelijk.

"Het is een luxe, maar gaat de clubs ook geld opleveren."

"Het is een luxe bij wedstrijden of trainingen, maar gaat de clubs ook geld opleveren", denkt Van Dieren. "Je hebt ook nog je normale reclamebord, dus dan heb je nu eigenlijk dubbele ruimte voor sponsors."

Voetbalclub Unitas'30 heeft de constructie van René van Dieren sinds kort als eerste langs het veld staan. "Wij kunnen er als sponsorcommissie weer op uit om nieuwe sponsoren te vinden", zegt Ad van den Bemt van de amateurvereniging uit Etten-Leur. "Het is uniek en levert geld op. En dat is voor een amateurvereniging hartstikke belangrijk. En het is niet alleen handig als het regent, want als de zon schijnt sta je ook lekker met je bolletje uit de zon."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.