Foto: SQ Vision. vergroot

Een motorrijder is dinsdagavond verongelukt op de Dongenseweg in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond tien over zeven.

Volgens de politie reed de motorrijder vermoedelijk tegen een lantaarnpaal. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

De Dongenseweg is afgesloten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.