Bredase bouwmagnaat Vrolijk wil NAC kopen: 'Ik ga er iets moois van maken'

Karel Vrolijk uit Fijnaart heeft vergaande interesse om de aandelen van de Bredase voetbalclub NAC te kopen. Dat heeft hij dinsdagavond bevestigd aan Omroep Brabant. Vrolijk, eigenaar van bouwbedrijf Vrolijk uit Breda en al jaren fervent NAC-supporter, heeft die intentie dan ook kenbaar gemaakt bij de verkopende partij. "Ik wil NAC graag helpen en er iets moois van te maken", zo zegt hij.

Ronald Strater Geschreven door

Ruim drie weken geleden besloten de drie grootaandeelhouders van NAC, Rob van de Weelde, Paul Burema en Wim van Aalst, om hun meerderheidsbelang te verkopen. Niet veel later gaven de zeventien overige financiers aan ook hun aandelen daarbij te voegen. Op het gouden prioriteitsaandeel van de supporters (Stichting NOAD) na staat NAC vanaf dat moment volledig te koop en wordt de Bredase voetbalclub zelfs op een online platform aangeboden. Volgens insiders moet NAC tussen de vier en vijf miljoen euro opleveren.

"Ik heb de namen van de mensen die NAC terug naar de Eredivisie moeten leiden al in mijn hoofd zitten."

"Ik heb mijn interesse aangegeven bij Crossminds, het bedrijf dat de verkoop begeleidt", zo zegt Karel Vrolijk. "Ik wacht nu op meer informatie en op een uitnodiging om te komen praten. Er zijn meer aanmeldingen begreep ik, maar ik heb een goed financieel onderbouwd plan dat NAC terug moet brengen naar de Eredivisie. Ik heb het beste met de club voor."

"Ik heb de namen van de mensen die NAC moeten gaan leiden al in mijn hoofd zitten", vervolgt de rijke NAC-supporter wiens bedoelingen echt zijn om de club te helpen. "Die moeten de focus hebben en NAC terugbrengen naar de Eredivisie. Ik ga dat zelf niet doen, want ik ben geen Van Seumeren zoals bij FC Utrecht. NAC moet wel NAC blijven."

"Het plan dat ik heb, gaat NAC écht vooruit helpen."

"Ik denk dat het nu wel moet gebeuren. Dat het goed moet gebeuren voor de lange termijn. Daar is de jeugd bijvoorbeeld ook heel belangrijk in, want daar verdien je ook geld mee. Het plan wat ik heb, gaat NAC écht vooruit helpen."

Vrolijk wil zijn favoriete club oprecht weer naar het gewenste niveau brengen en wil daarbij met iedereen praten. "Ik heb al gesproken met de supporters die over het gouden aandeel gaan en die waren heel positief over mijn plannen. Zij hebben 1 procent van de aandelen in handen en kunnen veel bepalen. Maar dat is goed, want supporters zijn belangrijk. Wat hun rol gaat worden, weet ik echter nog niet", aldus Karel Vrolijk.

NAC-supporter Vrolijk verdiende zijn kapitaal met zijn bouwbedrijf dat hij in 2002 in Zevenbergen begon en dat begin dit jaar vanuit Moerdijk naar Breda verhuisde. Bouwbedrijf Vrolijk is inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in de Nederlandse bouwwereld met een miljoenenomzet.

