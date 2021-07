Zieke Steven Kruijswijk verlaat Tour de France

Zieke Kruijswijk uit Tour de France vergroot

Steven Kruijswijk is uit de Tour de France gestapt. De renner uit Nuenen voelde zich maandag al niet lekker. Volgens de ploegleiding is dat gevoel niet verbeterd en is Kruijswijk daarom afgestapt.

In het algemeen klassement stond Kruijswijk op de 30e plek met meer dan een uur achterstand op koploper Pogacar.

Kruijswijk startte net als de hele Jumbo-Vismaploeg met aardige ambities aan de Tour de France. De ploeg raakte kopman Roglic al snel kwijt. Nu is zijn secondant dus ook weg uit de Tour.

In 2019 eindigde Kruijswijk als derde in de Ronde van Frankrijk. Hij deed vijf keer eerder mee en stapte nog nooit af.

Kruijswijk gaat zich nu richten op de Ronde van Spanje die op 14 augustus begint. Zijn ploeg Jumbo-Visma rijdt nog met vier renners rond in Frankrijk. Vandaag is de Koninginnenrit, zondag eindigt de Tour in Parijs.

