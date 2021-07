Vrachtwagen vat vlam bij Sint Anthonis: N272 nog uren afgesloten

Een vrachtwagen heeft woensdag aan het begin van de middag vlam gevat op de N272 bij Sint Anthonis. De chauffeur wist op tijd uit de cabine te komen.

Weg dicht

De N272 tussen Oploo en Sint Anthonis is in beide richtingen afgesloten. Vermoedelijk is de weg tot woensdagmiddag vijf uur dicht.