Peters trompet is al 4 keer afgepakt: 'Dan maar niet meer 's nachts spelen'

Gewapend met zijn trompet, struint ras-Roosendaler Peter Matthijssen dagelijks door de straten van zijn stadje. Maar ondanks veel positieve reacties op zijn muzikale prestaties, is niet iedereen blij met dat getoeter. Onlangs werd al voor de vierde keer dit jaar zijn instrument in beslag genomen door agenten. "Het lijkt wel alsof ze een harmonie willen beginnen."

Een paar jaar terug begon Peters missie om de stad wat op te fleuren met een deuntje hier en daar. "Nadat ik werd afgekeurd, vroeg ik me af wat ik wilde doen. Al vanaf mijn zevende speel ik trompet. Nou, het leek me wel leuk om dat weer op te pakken en mensen blij te maken."

Toch lijkt niet iedereen gediend van zijn muziek. Het afgelopen jaar ontving de politie zo veel klachten, dat ze al vier keer zijn trompet in beslag moesten nemen. Een woordvoerster van de politie liet eerder al weten dat Peter geen vergunning heeft om op te treden en dat hij al meer dan een jaar voor de nodige overlast zorgt. Zo zou hij zelfs een keer midden in de nacht hebben staan spelen.

"Dat had ik niet moeten doen", vertelt Peter schuldbewust. "Maar het is nooit mijn doel om anderen lastig te vallen. Als je het niet fijn vindt, spreek me gewoon even aan. Dat is vaker gebeurd en dan stop ik meteen. Hoeft de politie er toch niet bij te komen."