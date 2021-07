Echte kampeerders trekken zich niets aan van de regen: 'Prima te doen'

De familie Romein heeft geen last van de regen (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Ook al weet de regen voorlopig van geen ophouden, er wordt weer volop gekampeerd in Brabant. De familie Ypenga uit Heerenveen heeft haar vouwwagen neergezet op vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk. Vader Johannes, moeder Jildau en dochter Naomi (12) zitten woensdagochtend in de voortent met de laarzen in de modder. “Je mag best binnenkomen, maar het is nogal een kledderboel."

Het gezin zit rondom een laag campingtafeltje aan de koffie. De voortent is dichtgeritst. “Als het mooi weer is kan die helemaal open, dan is het veel minder krap”, verontschuldigt Johannes zich.

"We hebben het zwembad nu helemaal voor onszelf."

Naomi speelt met een pop met kleurig haar en grote ogen. “Gisteren zijn we in Eindhoven gaan winkelen, daar heeft Naomi flink wat zakgeld uitgegeven.” Donderdag willen ze naar het ‘blotevoetenpad’ in Gemert. “Dat lijkt me wel een aparte ervaring als het geregend heeft”, zegt Jildau. Klein pijnpuntje voor de familie: in Friesland is het nu droog.

Johannes ziet ook de voordelen van het miezerige zomerweer: "We hebben het zwembad nu helemaal voor onszelf."

Het is stil op het veld rondom hun vouwwagen. “Allemaal seizoenkampeerders”, volgens Johannes.” Zodra er een paar druppels vallen zijn ze weg.” Hij en zijn vrouw en dochter laten zich daardoor niet kennen. “Je weet dat je dit kunt verwachten in Nederland. We doen wat spelletjes, slapen wat langer uit en gaan wat eerder naar bed.” En natuurlijk is er dat zwembad, overdekt en in deze druilerige periode bijna prive.

“Ik heb het nooit koud want ik heb een warme slaapzak.”

Heel anders is dat op camping De Paal in Bergeijk. Daar zijn de campingplaatsen voor driekwart bezet. De vier kinderen van Tom en Malika Romein uit Hoorn hebben de binnenspeeltuin al ontdekt. Jace (8) en Lennox (6) zijn enthousiast over de activiteiten die de camping organiseert. Zelfs als je dan wel eens languit in de modder valt. "Ik was aan het rennen en toen struikelde ik over een tak in een plas”, lacht Jace voor wie de valpartij geen reden was om met het spel te stoppen.

Ze hebben veel spelletjes meegenomen, zegt Lennox. En als de regen ’s avonds op het tentdak tikt slapen ze heerlijk. “Ik heb het nooit koud want ik heb een warme slaapzak.”

“Natuurlijk is een zonnetje lekkerder", zegt vader Tom. “Maar het is prima te doen”, zegt Tom Romein. “De kinderen vermaken zich goed en dat maakt het voor ons ook gemakkelijker.” De familie blijft nog tot 24 juli. Met vooruitzichten op mooier weer geeft dat weinig reden om te klagen.

