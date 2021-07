Flinke plensbuien leiden nauwelijks tot problemen in Brabant

Archieffoto: Ab Donker vergroot

Er is woensdagavond- en nacht flink wat regen gevallen, maar dit heeft in Brabant nauwelijks tot problemen geleid. Vanwege de hoeveelheid regen en onweer, waarmee met name het oosten van de provincie te maken kon krijgen, had het KNMI code geel afgegeven.

Er zijn wel wat problemen op sommige wegen. Zo is de N65 dicht van knooppunt Vught tot en met de verbindingsweg naar Tilburg. Daar ligt veel water op het wegdek. Verkeer richting de A65 krijgt het advies te keren via de af- en toerit Veghel (21).

Vanwege water op de weg is ook de afrit Sint-Michielsgestel van de A2 afgesloten en is de rechterrijstrook van de A2 van Utrecht richting Den Bosch dicht bij Hintham.

In het oosten de meeste regen

Donderdagochtend geldt code geel nog altijd in Brabant, omdat er plaatselijk nog veel neerslag kan vallen. Na de middag zou de kans op neerslag afnemen.

De afgelopen 24 uur viel vooral in het oosten van onze provincie de meeste regen. Donderdagmorgen om halfacht ging het om 23,9 millimeter regen in Eindhoven. In Volkel was dat 21 millimeter. Ter vergelijking: in Zuid-Limburg viel het afgelopen etmaal 40 millimeter regen.

Limburg kreeg het flink te verduren

Met name Zuid-Limburg kreeg het de afgelopen dagen flink te verduren. Straten en huizen staan daar blank en kelders zijn ondergelopen. Het vele regenwater veroorzaakt er gevaarlijke situaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben de hele nacht doorgewerkt om ondersteuning te bieden bij de overstromingen. Bewoners van twee verzorgingstehuizen en een hospice in Valkenburg werden geëvacueerd.

Vanuit Brabant zijn donderdagmorgen verschillende brandweereenheden naar Limburg vertrokken om te helpen in de strijd tegen het water. De brandweerlieden verzamelden in Asten.

