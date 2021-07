Militairen uit Oirschot helpen bij zware wateroverlast in Limburg

Defensie gaat helpen bij de flinke wateroverlast in Zuid-Limburg door zware regenval. Het gaat om 68 militairen uit Oirschot. Dit gebeurt op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

De militairen komen volgens L1 met 100.000 met zandzakken en gaan die vullen. Ze maken wegen vrij of helpen met het evacueren van bewoners als dat nodig is. Ze verzamelen zich woensdagavond in het crisiscentrum van de Veiligheidsregio in de gemeente Sittard. Ze blijven in elk geval tot donderdagavond.