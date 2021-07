PSV wint generale repetitie voor Champions League-duel tegen Galatasaray

Blijdschap bij Noni Madueke én de PSV-fans (foto: OrangePictures). vergroot

Een week voor de belangrijke eerste Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray speelde PSV zijn laatste oefenwedstrijd. De ploeg van trainer Roger Schmidt liet zich - vooral in de eerste helft - op een positieve manier zien aan de 23.000 supporters in het Philips Stadion. PAOK FC werd met 1-0 verslagen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Waar van de supporters verwacht werd dat ze anderhalve meter afstand van elkaar houden, waren het vooral de verdedigers van PAOK die zich aan die regel hielden. De Grieken maakten bovendien veel fouten in de opbouw. Als Galatasaray over een week zo speelt, moeten de Eindhovenaren vooral veel efficiënter handelen.

Na het veroveren van de bal was de eerste actie van spelers als Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Eran Zahavi een paar keer echt goed, de afronding was vervolgens echter slordig. Daardoor konden de spelers van PAOK in de eerste twintig minuten al een paar keer opgelucht ademhalen.

Ontlading

Halverwege de eerste helft leek PSV in een minuut tijd vier keer op voorsprong te komen, het was bij de vijfde poging echt raak. Eerst schoot Mario Götze na een mooie aanval twee keer tegen keeper Zivko Zivkovic aan. De afgeslagen bal poeierde Marco van Ginkel vervolgens op de lat. Een tweede afstandsschot kwam via Zivkovic voor de voeten van Noni Madueke, die vervolgens het stadion wel liet ontploffen.

De spelers en de 23.000 fans vierden de treffer alsof het de winnende was in een kampioenswedstrijd. Een logische ontlading, het was het eerste doelpunt in hele lange tijd dat 'samen' gevierd kon worden. En bovendien ook een verdiende treffer. PSV ging daarna op zoek naar meer, maar de 2-0 viel in de eerste helft niet.

Andere wedstrijd

Na rust kwamen er negen spelers van de basisploeg van PSV niet terug uit de kleedkamer. Schmidt liet alleen Joël Drommel en Ibrahim Sangaré staan. Het bijna volledig nieuwe elftal ging in de stromende regen verder zoals de basisploeg voor rust deed, spelend op de aanval op zoek naar doelpunten.

Toch was het verschil met de eerste helft groot. Waar de kansen zich in de eerste 45 minuten in rap tempo opvolgden, was dat in de tweede helft een stuk minder het geval. PAOK leek met elf nieuwe krachten achterin iets minder kwetsbaar - op de onzekere doelman Alexandros Paschalakis na - en de voornamelijk jonge PSV'ers waren zoekende. Er waren nog wat kansjes, vooral via ingevingen van Mo Ihattaren en Fodé Fofana, maar aan de stand veranderde niets meer.

Met een 1-0 zege op zak heeft PSV de voorbereiding nu afgesloten. Over een week begint het echte werk al, dan moet de eerste stap in een lange kwalificatiereeks in de Champions League worden gezet, thuis tegen Galatasaray.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.