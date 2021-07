Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zet de zaag in je regenpijp om droge voeten te houden

De klimaatverandering zorgt voor steeds meer extreem weer. Bijvoorbeeld ontzettend veel regen, zoals deze dagen in Limburg en Oost-Brabant. Maar heel lange perioden van droogte zorgen juist voor een te lage grondwaterstand. In Zundert gooien ze nu een oud middel in de strijd: de afkoppelsteen. Veel omliggende gemeenten nemen het initiatief over.

Het idee is simpel: zaag je regenpijp naar de riolering net boven de grond door en leg er een steen onder. Zo raakt bij extreme hoosbuien het rioleringsstelsel niet overbelast én je voorkomt verdroging omdat het omgeleide regenwater in de bodem van je tuin zakt.

In Zundert hebben ze afkoppelsteen in een hip nieuw betonnen jasje gestoken. Door basisschoolleerlingen, die de naam Brickey verzonnen. Ook werd er onder de leerlingen een wedstrijd gehouden voor het ontwerp van het logo.

vergroot

De Brickey wordt nu door steeds meer buurtschappen en verenigingen in Zundert toegepast. Niet gek, want per geplaatste afkoppelsteen geven de gemeente en het Waterschap Brabantse Delta een vergoeding.

"Het regenwater in de grond rond het huis laten zakken, helpt enorm tegen de verdroging."

Maar ook buiten de gemeente is er interesse. Zo willen Rucphen, Etten-Leur, Halderberge en Alphen-Chaam ook aan de Zundertse afkoppelsteen. Er zijn inmiddels zo'n 500 Brickeys besteld.

Wethouder Patrick Kok: "Op deze manier willen we meer mensen bewust maken van waterbeheersing. Verdroging is slecht voor de natuur en de landbouw. Het regenwater in de grond rond het huis laten zakken, helpt enorm tegen de verdroging."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.