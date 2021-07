Weer rioolwater in bioscoopzaal: 'Om moedeloos van te worden'

Foto: Chris de Zeeuw vergroot

Opnieuw is de grote zaal in de Eindhovense bioscoop Lab-1 overstroomd met rioolwater. Donderdagochtend stond er tot acht centimeter aan water, slib, plas en poep binnen. En dat gebeurde voor de tweede keer in anderhalve maand.

Ron Vorstermans Geschreven door

“We hebben daar twee toiletgroepen met een directe aansluiting op het riool. Bij een van die toiletgroepen is het water weer uit het riool omhooggekomen”, zegt Chris de Zeeuw, eigenaar van de bioscoop.

Vloer lag er al uit

Er is veel drek meegekomen uit het riool. Het is moeilijk om te zeggen hoe hoog het water precies staat, vertelt Chris. "Het gaat zeker zes tot acht centimeter verspreid door de hele zaal."

Een gedeelte van de vloer lag er al uit, nadat begin juni de grote zaal overstroomde. Een maand lang werd er geprobeerd om de ruimte met professionele apparatuur te drogen. “Dus we kunnen weer van voor af aan beginnen”, zegt De Zeeuw.

“Dat gaat weer een maand duren. Het is om moedeloos van te worden”, besluit hij. “We kunnen dit niet elke maand zo hebben, dit is echt niet te doen.”

Beelden van de bioscoop een maand geleden:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.