Rachelle staat eindelijk met haar poffertjes weer op de kermis in Uden

Rachelle van Meetelen staat al jaren met haar poffertjessalon op de Mega Kermis in Uden, maar het afgelopen anderhalf jaar werd er geen enkel poffertje gebakken. Dit weekend gaat de kermis weer van start. De attracties en kramen worden momenteel opgebouwd. De exploitanten én hun kinderen zijn blij dat ze eindelijk weer mogen doen wat ze het liefst doen.

"We waren elke week bezig met de vraag wanneer we weer open mogen", vertelt Rachelle. Nu zie je dat er toch weer wat onrust ontstaat en dan gaat het toch weer een beetje borrelen in je buik. Gelukkig treffen de maatregelen de kermissen niet. Dat is mooi." Doorstroomevenementen zoals kermissen mogelijk namelijk gewoon doorgaan.

Voor haar zoontje Davey waren de afgelopen maanden ook even wennen. Doordat alle kermissen afgelast waren, ging hij voor het eerst niet naar de rijdende school, maar kreeg hij het hele jaar door les op zijn gewone basisschool in Bergen op Zoom.

"Ik vind het fijn dat de rijdende school nu weer begonnen is, want dan zie ik mijn andere vrienden weer. Of ze nu 13, 4 of 7 jaar oud zijn, ze begrijpen je toch wat beter dan de kinderen op de winterschool."

Het gezin staat vanaf vrijdag voor het eerst met de poffertjeskraam in het Bevrijdingspark. Dit jaar is de kermis namelijk verdeeld over vier pleinen, om de drukte te spreiden. De terreinen krijgen een aparte in- en uitgang en bij iedere toegangspoort hangen druktemeters die de bezoekersaantallen in de gaten houden.

Hoewel de kermis dit jaar over heel Uden verspreid is, zijn er wel wat minder attracties. Waar er normaal zo'n 90 exploitanten op de kermis staan, zijn dat er dit jaar 70.

