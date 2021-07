Vrouwensportschool sluit na 33 jaar: 'Veel leden weg tijdens de lockdown'

Kiek Boelaars voor haar sportschool (Foto: Kiek Boelaars). Vrouwensportschool Kwidam (Foto: Kiek Boelaars) Volgende Vorige vergroot 1/2 Kiek Boelaars voor haar sportschool (Foto: Kiek Boelaars).

De eerste vrouwensportschool van Nederlands sluit na 33 jaar haar deuren. Kwidam is een begrip in Tilburg, maar eigenaresse Kiek Boelaars heeft er een punt achter gezet. Na een pittig jaar van corona en veel opzeggingen wordt vrijdag definitief de laatste les bij de sportschool gehouden.

In 1988 was het een uniek concept in Nederland. Een plek waar vrouwen veilig, prettig en gespecialiseerd konden sporten. Zonder mannelijke sporters, zonder mannelijke instructeurs. "Ik heb een plek gecreëerd waar het belang van de vrouw voorop stond", vertelt eigenaresse Kiek Boelaars. Maar na 33 jaar sluiten vrijdag de deuren.

Kiek is altijd erg actief geweest in de vrouwenbeweging. In de jaren tachtig kon ze na haar sportopleiding niet makkelijk aan werk komen en is ze Kwidam begonnen. "Sport is erg gericht op mannen. Mijn netwerk zat in die vrouwenbeweging en ik vond het leuk om dit speciaal voor vrouwen te doen." In haar sportschool staat de kracht van de vrouw centraal. "Het was een ruimte voor vrouwen, waar ze zich konden ontwikkelen zoals zij dat wilden. Dat bestond toen nog niet."

Kiek begeleidde veel vrouwen naar een zwarte band in karate. Maar ook sporten zoals aerobic, poekoelan, yoga, jiu jitsu, Afrikaanse dans en zelfverdediging werden lange tijd gegeven. Yoga, pilates, zumba, spinning en bodyshape waren de laatste jaren populair bij de sportschool.

"Ik ga niet tot het gaatje, maar heb voor mezelf gekozen."

In de coronacrisis heeft Kwidam het moeilijk gehad. Tijdens de eerste lockdown hield de sportschool het hoofd nog goed boven water. "De tweede lockdown was heel erg", legt de eigenares uit. "Ruim de helft van de leden was weg. Ik heb besloten dat ik niet tot het gaatje ga, maar ik heb voor mezelf gekozen." Wat betekent dat Kwidam nu definitief haar deuren sluit.

Boelaars weet niet zeker of het belang van een vrouwensportschool vandaag de dag nog even groot is als toen ze begon. "Ik hoor het niet van vrouwen, maar misschien hebben ze zich zo aangepast dat ze daar dan maar in meegaan." De manier van sporten is vooral veranderd. "Fitness is een beetje de hoofdmoot geworden. Apparaten die niets terugzeggen. Dat is jammer."

Kiek Boelaars gaat zelf verder als levensstijlcoach voor mensen met overgewicht. Dat betekent dat ze nu voor het eerst in lange tijd ook weer met mannen werkt. "Ik kan nou niet zeggen of dat heel anders zal zijn." Haar aanpak blijft hetzelfde. Het doel moet geen slank lichaam zijn, maar een vitaal lichaam. Maar over hoe de toekomst er uitziet, kan ze zelf nog niet veel zeggen. "In tijden van stress moet je nooit keuzes maken. Die keuze komt later wel."

"Na een tijd konden ze hun eigen plek innemen."

Bij Kwidam stond het samenzijn vooral centraal, bijvoorbeeld door de vele groepslessen. "Ik heb vrouwen binnen zien komen in hun uppie, heel verlegen. Hier hebben ze contacten gelegd en hun kracht gevonden. Na een tijd konden ze hun eigen plek innemen."

Kiek gaat dat dan ook het meeste missen. "Ik ga de mensen, de contacten en de praatjes het meeste missen. Het is een heel gemêleerd gezelschap en dat is mooi." Op de vraag waar Kiek het meest trots op is antwoordt ze: "Op de mensen die ik bij elkaar gebracht heb. Hier komt iedereen elkaar tegen."

