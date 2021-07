Geen schepen meer op de Maas tussen Sambeek en Ternaaien door hoogwater

De Maas tussen Sambeek en het Limburgse Ternaaien is vanaf donderdagmiddag zes uur gestremd voor alle scheepvaart. Door het hoogwater staat er een sterke stroming en er zwerft veel drijfhout in het water. Dat maakt varen op de rivier gevaarlijk, meldt Rijkswaterstaat.

Geen grote problemen

Waterschap Aa en Maas in Den Bosch verwacht in het Brabantse werkgebied geen grote problemen met de Maaswatergolf die eraan komt. De Maas in Brabant kan veel meer water aan dan de hoogste afvoerpiek die donderdag wordt verwacht, aldus het schap. Het Maaswater bereikt onze provincie in het weekend.