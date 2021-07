Eefje Muskens gaat plotseling naar de Olympische Spelen als bondscoach

Eefje Muskens uit Goirle ineens bondscoach badmintonners op Olympische Spelen vergroot

Eefje Muskens uit Goirle gaat naar de Olympische Spelen als badmintonbondscoach. Donderdag is zij aangewezen als vervanger van Ruud Bosch wiens vader plotseling is overleden. De 32-jarige Muskens was op de vorige spelen in Rio nog actief als speelster.

“De omstandigheden zijn vervelend, maar ik ga er het beste van maken”, reageert Muskens op het nieuws dat ze ineens naar de Olympische Spelen gaat. “Eigenlijk zou ik met mijn vriendin gaan kamperen, maar ik ben nu aan het inpakken voor Tokio.”

Tegenwoordig is Muskens bondscoach van Jong Oranje en in die hoedanigheid kent ze de badmintonners die naar Tokio gaan goed. “Het is even omschakelen, maar we zijn professionals en het komt goed.”

Omdat Muskens ook bondscoach is van de paralympische badmintonners was ze al ingeënt tegen corona. Ze vliegt vrijdag naar Tokio.

