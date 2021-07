'Bedek Nederland onder rozen voor Peter R. de Vries', vraagt Peter Schouten

Peter Schouten in gesprek met Omroep Brabant op de dag dat hij weer aan het werk gaat vergroot

Advocaat Peter Schouten uit Breda roept via zijn Twitter-account iedereen op om deze vrijdag een roos te kopen en die op de rand van het trottoir te leggen, op het station of uit de auto te gooien langs de weg, zodat Nederland bedekt wordt met rozen. Dit als eerbetoon voor misdaadjournalist Peter R. de Vries die donderdag overleed. Schouten besluit met de woorden: "Geef niet op, vergeet niet, vergeet nooit."

De Bredase advocaat was jarenlang bevriend met Peter R. de Vries en vormde samen met hem en advocaat Onno de Jong het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. in de strafzaak tegen Ridouan Taghi.

Neergeschoten

Peter R. de Vries overleed donderdag op 64-jarige leeftijd, nadat hij dinsdagavond 6 juli werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen.

De politie arresteerde in de loop van dinsdagavond twee verdachten op de A4 bij Leidschendam. Het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer zou de schutter zijn geweest, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd.

Marengo

Over de achtergrond van de moord is nog niets bekend. Advocaat Inez Weski beklaagde zich erover dat er in de media al te gemakkelijk in de richting van Ridouan Taghi wordt gewezen, die zij verdedigt in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo.

De Vries fungeerde sinds vorig jaar als adviseur en woordvoerder van kroongetuige Nabil B.. In de wandelgangen wordt veel gesuggereerd dat dit adviseurschap hem fataal is geworden. De Vries had voor zover bekend geen beveiliging. Die zou hij niet gewild hebben.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.