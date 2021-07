Maarten teelt frambozen onder zonnepanelen in plaats van plastic

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Maarten van Hoof teelt al twee jaar een deel van zijn frambozen onder zonnepanelen. Het was een proef. Die is zo geslaagd, dat het bedrijf volgend jaar volledig overstapt naar deze duurzame vorm van teelt.

Maarten van Hoof heeft een bedrijf in zacht fruit. Twee jaar probeerde hij of zijn frambozen net zo goed konden groeien onder zonnepanelen, als onder plastic. En het werkt. Binnenkort gaat zijn hele bedrijf over. Twee hectare fruit staat er onder zijn panelen. Geen ronde plastic bogen meer, maar een keurig 'puntdak' zo je wilt.

De komende jaren zal het boerenlandschap in Meierijstad flink veranderen. Boeren stoppen, stappen over op andere werkzaamheden of zullen hun bedrijven moeten verduurzamen om toekomstbestendig te zijn.

Maarten vertelt over zijn bijzondere teeltwijze. De zonnepanelen laten 40 procent zonlicht door en dat blijkt de gouden combinatie. "Bij minder licht is de opbrengst van de zonnepanelen groter, maar kreeg ik heel wilde planten met bijna geen bloemen. En geen bloemen betekent geen fruit."

Met die 60 procent zonnepanelen, wordt nog voldoende stroom opgewekt om het project haalbaar te maken, zegt Maarten. "Op deze manier heeft het bedrijf wel een toekomst. Al was het echt wel even zoeken."

"Op de top van de zomer een beetje licht wegvangen door de zonnepanelen is goed, want zacht fruit kan snel verbranden door de zon. Maar nu oogsten we nog van juni tot ongeveer oktober. Dat zal met de panelen veranderen. Dan wordt het juni, juli en een klein stukje augustus, want dan loopt de natuurlijke lichtintensiteit al terug."

vergroot

De panelen zullen de bekende 'plastic bogen' vervangen. En dat gaat om enorme hoeveelheden. Maarten heeft nu nog tien hectare fruit staan onder dat plastic. 80.000 vierkante meter aan plastic, dat elke 5 jaar moet worden vervangen. "Het is dus dubbel duurzaam. Niet alleen kan ik energie opwekken met de panelen, ook scheelt het enorm in materialen. Want mij is beloofd dat deze panelen 30 jaar meegaan. In die tijd moet ik alle folie 5 keer vervangen."

"We wilden eind dit jaar al over, maar de netwerkcapaciteit kan het nog niet aan."

Eind volgend jaar moet het hele bedrijf over naar alleen maar zonnepanelen. De vergunning is er inmiddels al voor afgegeven. Al gaat de omschakeling minder snel dan Maarten had gehoopt. "We wilden eind dit jaar al over, maar de netwerkcapaciteit kan het nog niet aan. Ik kan mijn opgewekte energie dus nog niet kwijt aan het net."

vergroot

En dat is iets waar Maarten zich wel zorgen over maakt, vooral omdat er ook nog een enorm veld met zonnepanelen staat gepland, precies tegenover zijn bedrijf. "Dat is wel vragen om moeilijkheden in zo'n gebied."

"Dit heeft veel meer potentie dan dat mensen tot nu toe hebben gedacht."

Toch wil hij per se om. Beter voor het milieu, duurzaam en het levert ook nog energie op en dus geld. En toch is dat niet het allerbelangrijkste, zegt hij. "Het belangrijkste is de voedselvoorziening. Die lijdt er niet onder op deze manier. Zonnepanelen op landbouwgrond zetten, zodat daar niets meer vanaf komt. Dat moet je voorkomen. Op deze manier kan het allebei."

Met deze oplossing blijft dit een agrarisch gebied, zegt Maarten. "Kijk naar de grondhonger op dit moment. Dit heeft zoveel potentie. Veel meer dan dat mensen tot nu toe hebben gedacht."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.