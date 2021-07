Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Faunabrug ingestort door zware regenval en ligt in twee stukken in kanaal

De roze faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag ingestort. Volgens de gemeente heeft de brug het begeven door de hevige regenval.

Rebecca Seunis Geschreven door

De brug is in tweeën gebroken en ligt deels in het water. Boten en schepen kunnen er niet door. De gemeente is aanwezig om te kijken of ze de brug kunnen bergen. Ook de brandweer is aanwezig.

De ingestorte faunabrug (foto: Rick Munsters). vergroot

De roze brug bij de Oirschotsedijk is eind 2019 geplaatst als speciale oversteekplek voor kleine dieren als salamanders, kikkers en konijnen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.