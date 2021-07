Faunabrug ingestort en ligt in twee stukken in kanaal

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Faunabrug ingestort door zware regenval en ligt in twee stukken in kanaal

De roze faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag ingestort.

Rebecca Seunis Geschreven door

De brug is in tweeën gebroken en ligt deels in het water. Boten en schepen kunnen er niet door. Volgens de gemeente kan de berging nog niet beginnen, omdat de situatie eerst goed onderzocht moet worden.

Pas als dat gebeurd is, kan het bergen van start gaan. Daarna kan pas de oorzaak van het instorten van de brug worden onderzocht. De gemeente denkt dat dat op zijn vroegst maandag en dinsdag kan gebeuren.

Over de schade is nog niets bekend, al zegt de gemeente wel nu al de aannemer van de brug aansprakelijk te stellen.

Een aantal bedrijven op industrieterrein de Hurk is afhankelijk van vervoer via het kanaal. Met die bedrijven staat de gemeente nauw in contact. Volgens de gemeente Eindhoven is het water geen druk bevaren route.

De ingestorte faunabrug (foto: Rick Munsters). vergroot

De roze brug bij de Oirschotsedijk is eind 2019 geplaatst als speciale oversteekplek voor kleine dieren als salamanders, kikkers en konijnen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.