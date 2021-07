Oud-militair Ed beschermt zijn huis voor het naderende hoogwater in de Maas

Ed Steiger uit Megen bereidt zich voor op het naderende hoogwater in de Maas. Zijn mini-camping De Maasakker is al volledig ontruimd, maar het water bedreigt ook zijn woonhuis.

"Het is de dag waarvan we wisten dat hij zou komen, al hoopten we dat hij niet kwam", zegt Steiger. "We hebben gekeken hoe het was in 1993 en 1995 en dan kan het zomaar zijn dat het water tegen het huis komt."