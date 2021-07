Schietpartij met luchtdrukwapen tijdens sportdag op school in Uden

vergroot

Iemand is in Uden met een luchtdrukwapen in zijn been geschoten tijdens een sportdag van een school, hij is lichtgewond. Twee jongens zijn aangehouden, meldt de politie.

Hoe oud de verdachten zijn kan de politie nog niet precies zeggen, ze zijn rond de 15 jaar oud. Naar andere verdachten wordt niet meer gezocht. De jongens worden verhoord.

Het slachtoffer is lichtgewond, zegt de politie. Wat de identiteit van het slachtoffer is en of hij een leerling of een docent van de school is, kan de politie nog niet zeggen.

Een omstander heeft gezien dat er een ambulance op de school is geweest. Het slachtoffer is volgens lokale omroep DTV zonder sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Niet illegaal

Uit verder onderzoek van de politie moet blijken wat er precies gebeurd is. Een luchtdrukwapen is niet per definitie illegaal, op eigen grond mag je er een hebben en gebruiken.

