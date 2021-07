Huizen ontruimd na melding van explosief in Oss

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Mediaprodukties. (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3

De politie heeft vrijdagmiddag twee huizen ontruimd na een melding van een explosief aan de Professor Regoutstraat in Oss. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief rond drie uur opgeruimd.

Rebecca Seunis & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het voorwerp lag in een brandgang achter de Professor Regoutstraat. Het gaat om een lange pijp, waar mogelijk vuurwerk of iets anders in zit. De politie wil dat nog niet bevestigen. Buurtbewoner Wendy van de Kamp vertelt dat er afgelopen dagen al vaker 'bommetjes' of zwaar vuurwerk zijn afgegaan in diezelfde brandgang.

Onrust

Wendy woont op de Luitenant van Hamelstraat. Haar tuin grenst aan de brandgang waar de afgelopen dagen ontploffingen te horen waren. Ze hoorde die donderdagmiddag- en avond. "De knallen kwamen uit de steeg achter mijn tuin. Toen ik een kijkje ging nemen, kwam er ook allemaal rook uit de bosjes. Ik heb dat toen ook doorgegeven aan de politie."

Wendy maakt zich zorgen over de onrust in haar wijk. "Het is een hele kinderrijke buurt dus al die ontploffingen zijn behoorlijk gevaarlijk." De politie heeft aan haar en de rest van de buurt gevraagd komende periode een extra oogje in het zeil te houden. "We gaan goed opletten of we niets verdachts zien."

Onderzoeken

De EOD is er sinds een uur of twee en zal het mogelijke explosief onderzoeken en opruimen, meldt een woordvoerder van de politie. "We hebben het een en ander afgezet en twee woningen ontruimd. Verder is het afwachten."

Foto: SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.