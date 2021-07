Camping ontruimd vanwege hoogwater: ‘Het kan hier een meter hoog komen’

Wachten op privacy instellingen... Foto: Omroep Brabant. Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/3 Camping ontruimd vanwege hoogwater

Camping De Mosterdpot in Woudrichem is druk bezig om alle stacaravans weg te slepen vanwege het hoge water. De verwachting is namelijk dat zaterdagmiddag het water de camping op stroomt. Een dag later kan het water dan een meter hoog staat waar nu nog zo’n 35 caravans staan. "Dit hebben we in veertig jaar tijd niet meegemaakt. In de winter staat het hier vol water maar in de zomer nooit", vertelt de beheerder van de camping.

Noel van Hooft Geschreven door

Om elf uur rijden drie tractoren van de camping af en slepen de eerste stacaravans de dijk over. Sinds woensdagavond zijn alle vakantievierders al druk om de caravans leeg te halen en af te koppelen.

"Daar gaat hij. Gelukkig wel", vertelt een zichtbaar opgeluchte man. "Ik blij dat ie weg is. Ik zat woensdagavond in Duitsland voor het werk. Ik ben meteen deze kant opgekomen om alles af te breken." Wat overblijft is een gastplek met wat verdwaald campingmateriaal en stenen.

"Zes kampeerders denken dat het wel mee gaat vallen."

Het campingterrein is een uiterwaard waar tussen 1 oktober en 1 april geen caravans mogen staan. Zo stond op de camping in februari bijna een meter water. "Maar in de zomer hebben we dit in veertig jaar niet meegemaakt", vertelt een stel uit Made. Hij laat zien hoe hoog het water in februari stond, ongeveer heuphoogte. "Maar voor nu is de voorspelling dat het water 15 centimeter hoger komt. Dus het is een heel wijs besluit om alles te evacueren."

Toch blijven volgens beheerder Jef Teulings zes mensen met hun stacaravan staan. "Die denken dat het wel mee gaat vallen." Maar de voorspellingen zijn niet goed. "En dan zijn we niet binnen een week terug hier op de camping. Want als de grond drassig blijft kunnen we niet terug."

"Het is balen want het mooie weer komt er juist nu aan."

De kampeerder uit Made draait ondertussen de poten van zijn caravan omhoog. "Nu wachten op de tractor zodat hij weggehaald kan worden." Hij en zijn vrouw hebben het er warm van.

"Het is keihard doorwerken. Normaal hebben we een maand de tijd om alles op te ruimen maar nu hebben we alles in twee dagen moeten doen." Het stel hoopt over drie weken terug te kunnen maar alles opnieuw opbouwen voor een paar weken doen ze niet meer. "Het is extreem, het is overmacht. En het is balen want het mooie weer komt er juist nu aan.’’

