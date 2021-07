Brabantse coalitie eensgezind op weg naar de eindstreep

Provinciale Staten in Den Bosch (archieffoto). vergroot

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks is vrijdag eensgezind op weg gegaan naar de eindstreep in 2023. “We zetten een dikke streep onder het verleden”, zei CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon.

De nieuwe gedeputeerden zijn:

Anne-Marie Spierings (D66)

Stijn Smeulders (PvdA)

Hagar Roijackers (GroenLinks)

Belangenverstrengeling

De PVV en JA21 maakten een punt van het feit dat Spierings en Smeulders betrokken zijn bij het bureau Smart Links, dat overheidsinstellingen en commerciële bedrijven aan elkaar koppelt. Volgens PVV en JA21 kan dat tot belangenconflicten leiden. Inmiddels is het dienstverband van Spierings per 30 juni gestopt en Smeulders heeft zijn taken bij Smart Links neergelegd en zal binnenkort geen banden meer hebben met het bureau.



Provinciale Staten konden vrijdag reageren op de wijzigingen die de nieuwe coalitie in het oude bestuursakkoord heeft aangebracht. De nieuwe coalitie heeft extra geld uitgetrokken voor natuur en milieu, cultuur, sport, erfgoed en duurzaamheid.

Kernenergie

De kroonjuwelen van Forum voor Democratie (referendum en kernenergie), waren verdwenen. Forum is de vorige partner van VVD en CDA. Vooral kernenergie hield vrijdag de gemoederen bezig.

Dat kwam doordat de coalitiepartners tijdens de presentatie van het bestuursakkoord eerder deze week zeiden dat het denken over kernenergie niet ophoudt.

PVV'er Alexander van Hattum wilde van VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters weten of haar partij meewerkt als er vanuit Brabant een initiatief komt voor kernenergie. “Jazeker”, zei Otters.

De rechtse partijen vroegen aan de nieuwe linkse coalitiegenoten hoe zij daartegenaan kijken. Ine Meeuwis antwoordde namens D66 dat ook haar partij blijft nadenken over kernenergie. Voor haar partij kan er pas serieus over kernenergie gesproken worden als dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is.

Correctief referendum

Het schrappen van het correctief referendum was voor de rechtse partijen en de SP ook een pijnpunt. Het is een van de redenen dat de SP niet meedoet aan deze coalitie. Zij vinden dat de Brabanders een middel wordt ontnomen om directe invloed uit te oefenen.

De coalitiepartijen stelden dat zij gaan proberen om draagvlak onder de bevolking te creëren voordat een besluit wordt genomen. Dat wordt het uitgangspunt van de nieuwe coalitie die de komende anderhalf jaar de provincie bestuurt.

'Naast de pot pissen'

Vrijdag werd al duidelijk dat de verdeling van de zes miljoen euro voor sport, vrije tijd, cultuur en erfgoed een discussiepunt kan worden. Volgens Hagar Roijackers zal dat geld voornamelijk naar cultuurmakers gaan. Hermen Vreugdenhil van CU/SGP rekende haar voor dat een groot deel van dat geld naar topsportevenementen zal gaan. “Ik ben bang dat de makers naast de pot pissen”, zegt Vreugdenhil.

In die nieuwe coalitie is geen plaats meer Lokaal Brabant dat met Wil van Pinxteren een gedeputeerde had. Die provinciebestuurder kreeg de laatste weken van VVD en CDA veel lof kreeg voor zijn loyaliteit.

Volgens Harold van den Broek van Lokaal Brabant heeft de nieuwe coalitie de mond vol over open parlementaire samenwerking maar blijkt daar niets van. Hij vond dat zijn partij best weer mee had kunnen doen. “Wij hebben grote moeite met de manier waarop met Lokaal Brabant en onze gedeputeerde Wil van Pinxteren is omgegaan,” zei Van den Broek.

