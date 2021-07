Ga jij mee op muzikale wereldreis?

We kennen allemaal liedjes die je een vakantiegevoel geven. Soms komt dat door een herinnering aan een vakantieliefje of bijvoorbeeld doordat ze op het cassettebandje stonden op de lange reis naar het vakantieadres. Ronny Balk presenteert het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio en ook hij kent dat gevoel.

“Als ik Michel Fugain hoor met ‘Une belle histoire’ dan waan ik me al helemaal in Frankrijk", vertelt hij. Heerlijk niks doen en leven als God in Frankrijk!”