Ga op muzikale wereldreis met de Vakantieweek op radio

Vier de start van jouw zomervakantie, samen met de Omroep Brabant radiopresentatoren. Ze nemen je tot en met 23 juli mee op muzikale wereldreis.

Luisteren kan via FM radio op FM 91.9 (Midden), FM 95.8 (Noordoost), FM 91.0 (West) of FM 87.6 (Zuidoost). We zijn ook via KPN (886) en Ziggo (830) te beluisteren. Online afstemmen op Omroep Brabant via website en app kan ook.