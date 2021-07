Steeds meer maatregelen tegen extreem hoogwater, zaterdagavond hoogste peil

Hoogwater bij Maashees in de gemeente Boxmeer. vergroot

Er worden steeds meer maatregelen genomen om het wassende water te beteugelen. Waterschappen houden extra inspecties langs de dijken om te zien of er beschadigingen zijn. Verder zijn er stuwen omlaag gezet om meer regenwater op te kunnen vangen. Om te zorgen dat dorpen langs de Maas droog blijven, is de opening in de dijk bij de Maaskade in Cuijk alvast gesloten. Alle werkzaamheden op en rond de Maasdijk zijn alvast stilgelegd.

Het waterpeil de Limburgse Maas stijgt sneller dan verwacht. Volgens 1Limburg komt de golf hoogwater in de Maas een dag eerder dan verwacht. Dat betekent dat Brabant eerder te maken krijgt met een hoger waterpeil. De golf hoogwater zou ook nog eens anderhalve dag aanhouden.

Waterschap Rivierenland begint zondag met de dijkbewaking in het Land van Altena. Het gaat om de dijken langs de Maas en de Afgedamde Maas. Het waterschap verwacht geen problemen met de dijken langs de grote rivieren Rijn, Waal en Lek.

Volgens het schap bereikt de Maas in het rivierengebied dit weekeinde de hoogste stand die ooit is gemeten. Bij de Maas loopt het weilandengebied onder water. Ook het land tussen de Afgedamde Maas en de dijken komt onder water te staan.

De Kromme Nolkering bij Wijk en Aalburg gaat dicht. Deze keersluis in het Heusdensch Kanaal is gebouwd na het hoogwater van 1995 en in 2001 opgeleverd. Het is volgens het waterschap de eerste keer dat de kering wordt gesloten.

Zandzakken

De gemeente Boxmeer houdt haar inwoners via een liveblog op de hoogte van het snel stijgende waterpeil in de Maas. Volgens de gemeente bereikt de Maas zaterdagavond rond zeven uur het hoogste waterpeil. Daarbij zouden de buitendijkse woningen geïsoleerd kunnen raken en water in huis kunnen krijgen. Bewoners worden opgeroepen voorzorgmaatregelen te treffen. Bij de gemeenten zijn zandzakken te krijgen.

