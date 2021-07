Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Tilburgse Kermis is begonnen: 'Het mag eindelijk weer!'

De Tilburgse Kermis is vrijdag weer begonnen, maar wel in afgeslankte vorm. De Vakantiekermis zoals het dit jaar wordt genoemd, wordt gehouden op twee kermisterreinen tussen de Paleisring en het Besterdplein. Zo moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat het coronavirus zich verder kan verspreiden. De 140 attracties zijn er meer dan vorig jaar, maar veel Tilburgers hadden er graag nog meer gezien.

Om drie uur konden de exploitanten aan de slag gaan, maar om drukte te voorkomen was er geen officiële opening. De eerste bezoekers waren in ieder geval enthousiast. “Wij gaan bijna overal in, behalve de hoge dingen”, vertelt Bruce. Hij is met zijn vrienden op de kermis te vinden en is blij dat het toch doorging.

“Het mag eindelijk weer. In coronatijd hebben we niet heel veel kunnen doen en nu is dit weer een beetje open.” Het is bijna weer als vanouds. “Lekker mensen kijken op de terrasjes en genieten van de drukte is het leukste van de kermis”, vertelt een andere bezoeker.

Dit jaar wordt er gewerkt met stoplichtsystemen bij de verschillende pleinen waar attracties te vinden zijn. De druktemeters worden ingezet om drukte te vermijden en de coronamaatregelen na te leven. Wanneer het te druk wordt, gaan de hekken tijdelijk even dicht. Het is nog de vraag of de anderhalve meter aangehouden wordt in alle drukte en plezier. Tijdens de opening was dat niet overal het geval.

De exploitanten zijn ook opgelucht dat het toch door kon gaan dit jaar. De uitbater van de Rock&Roll is positief gestemd. “We hopen dat we lekker weer hebben en een goede kermis gaan draaien.” Over de verwachte drukte op de openingsdag kon hij nog niet veel zeggen. “We gaan het wel zien!”

