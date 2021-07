Het hoogste punt van de Maas in Brabant zondagmorgen om acht uur verwacht

11.55



Bewoners van de Maasstraat in Sambeek kunnen nergens meer heen, hun straat staat blank. Sommige bewoners wonen op een terp en dat zijn nu eilandjes geworden. Volgens bewoners ging het heel snel met het stijgende water. "Gisteren konden we hier nog gewoon over de weg fietsen." Ook in 1995 kwam het water in Sambeek zo hoog. de verwachting is dat het deze keer nog hoger komt.