Hoogste punt Maas in Brabant zondagmorgen verwacht • Zandzakken Groeningen

13.15

In Horn heeft een inderhaast opgeworpen nooddijk het volgens de gemeente Leudal begeven. De met zandzakken opgeworpen dijk is doorgebroken. De gemeente laat weten de noodzakelijke maatregelen te treffen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Ook is de stroom uitgevallen op de Roermondseweg in Horn. De gemeente overlegt met netbeheerder Enexis over een oplossing. Inwoners van delen van de Midden-Limburgse dorpen Haelen en Horn moesten zaterdagochtend rond 10.30 uur per direct hun woningen verlaten. Het gaat om bewoners van de Broekweg in Haelen en de Kemp in Horn, meldde de gemeente Leudal toen.