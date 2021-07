Niet kijken op de dijken klinkt het overal • Zandzakken buitendijkse huizen

19.11

Limburg is en blijft in opperste staat van paraatheid. Dat gaat ook maandag niet voorbij zijn. En als het water wel gezakt is, moet nog blijken welke schade er is aangericht aan dijken en bijvoorbeeld ook bruggen. Dat werd gezegd op de persconferentie daar.



Ook werd er gesproken over de situatie in de gemeente Bergen. Inwoners van Well daar, is opnieuw gevraagd hun huizen vrijwillig te verlaten. Op 17 andere plekken in Limburg zijn bewoners geëvacueerd,