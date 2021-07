Oproep aan ramptoeristen om weg te blijven uit overstroomde gebieden

De Maas (foto: Rijkswaterstaat). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte over de ontwikkelingen van het hoogwater in de Maas en de gevolgen voor Brabant.

De hoofdpunten:

Sinds deze zaterdagmorgen is de Osse Maasdijk van Keent tot en met Oijen afgesloten voor verkeer en voor bezoek.

Binnen een etmaal is 780.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds, dit geld is bestemd voor de overstroomde gebieden in Nederland.

Hoogleraar spreekt van kleiner overstromingsrisico in Brabant.

Vanaf zondag dijkbewaking in Land van Heusden en Altena.

Lees al over het hoogwater in ons dossier.

Liveblog

07.52 Al ruim 780.000 euro op Giro 777 binnen Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Nederland. Binnen een etmaal is ruim 780.000 euro gedoneerd aan het Rampenfonds. Meer dan 20.000 individuele donateurs kwamen al over de brug. De actie gaat de komende dagen nog 'in volle vaart' door.

07.08 Veerdiensten uit de vaart genomen Vanwege de hoge waterstand van de Maas zijn de veerdiensten Afferden en Vierlingsbeek-Bergen ook deze zaterdag uit de vaart genomen.

06.36 Oss sluit Maasdijk voor verkeer en bezoek

Vanaf deze zaterdagmorgen is de Osse Maasdijk van Keent tot en met Oijen afgesloten voor verkeer en voor bezoek. "De afsluiting is nodig omdat het Waterschap Aa en Maas de dijk wil inspecteren", legt een woordvoerder van de gemeente Oss uit. De gemeente vraagt iedereen om niet naar de dijk te komen. Wachten op privacy instellingen...

05.38 Oproep aan ramptoeristen om weg te blijven

Veiligheidsregio Limburg-Noord doet met klem een beroep op nieuwsgierige mensen om weg te blijven uit overstroomde gebieden. "We zien dat ramptoeristen echt de behoefte hebben om te komen kijken, maar blijf echt thuis. Blijf uit de buurt van het rampgebied", benadrukt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Ze legt uit dat hulpdiensten de ruimte nodig hebben om hun werk te doen en ook de kans bestaat dat ramptoeristen zichzelf in gevaar brengen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.