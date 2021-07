Liefst dertien fietsen ontdekt bij fietsendief, eigenaren gezocht

Een van de vele fietsen die ontdekt werden in een schuur in Bergen op Zoom (foto: Facebook politie Bergen op Zoom). vergroot

Bij een fietsendief in Bergen op Zoom hebben agenten vrijdagavond liefst dertien fietsen ontdekt. De politie ging achter de verdachte aan nadat een getuige had gezien hoe deze man een fiets stal langs de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom.

Nadat de agenten deze 60-jarige man hadden aangehouden, zagen zij in zijn schuur nog veel meer fietsen staan die waarschijnlijk ook gestolen zijn. De politie vraagt de eigenaren van deze fietsen zich te melden.

Celstraf

De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Toen ze de gegevens van de man bekeken, zagen agenten dat de fietsendief nog een celstraf van 28 dagen had openstaan. Waarvoor is niet bekendgemaakt.

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

Foto: Facebook politie Bergen op Zoom vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.