Automobiliste bekneld na aanrijding in Liessel, brandweer bevrijdt haar

Een vrouw is zaterdagochtend in Liessel gewond geraakt nadat ze in haar auto werd aangereden door een andere automobilist. Dit gebeurde op de Hazeldonkseweg. De vrouw kwam bekneld te zitten in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd.

De vrouw was net weggereden bij een huis aan Hazeldonkseweg toen ze werd aangereden. Haar auto werd in de flank geraakt en belandde daardoor in een weiland langs de weg.

Aanspreekbaar

"De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht", laat een ooggetuige weten. "Maar ze was aanspreekbaar."

De andere automobilist is niet gewond geraakt bij de aanrijding.

De brandweer bevrijdde de bestuurder uit de auto (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

