Agenten trekken wapen bij aanhouding man in Oosterhout

Agenten hebben vrijdagmiddag hun wapen getrokken bij het aanhouden van een man in Oosterhout. De man bleek een wapen bij zich te hebben. Dit is in beslag genomen.

Agenten waren naar de man op zoek, omdat hij zijn ex-partner had bedreigd. Ze vermoedden al dat de man een vuurwapen bij zich had.

Rijbewijs ongeldig

Rond kwart over vijf 's middags zagen ze de man rijden op de Energieweg. Daarop gaven ze hem een stopteken. De agenten trokken hun wapen en eisten dat de man uit zijn auto zou komen. Dit deed hij. De 32-jarige man uit de gemeente Oosterhout is vervolgens aangehouden en vastgezet in een politiecel.

De verdachte bleek onder invloed van alcohol. Daarnaast reed hij rond met een rijbewijs dat ongeldig is verklaard. Daarop is de auto waarin de man reed in beslag genomen.

Balletjespistool

In de auto lag het vuurwapen, samen met munitie en drugs. In het huis van de verdachte, dat later ook nog werd doorzocht, vonden agenten ook nog een balletjespistool. Ook dit is in beslag genomen.

