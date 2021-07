Man met wapen aangehouden in Uden, agenten trekken wapen bij arrestatie

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man met een wapen is zaterdagochtend aangehouden in Uden. Agenten trokken hun wapen bij de arrestatie in de Abdijlaan.

Iemand die had gezien dat de man een wapen bij zich had waarschuwde de politie.

Politieheli ingezet

Agenten gingen daarop op zoek naar de man. Hierbij werd onder meer een helikopter ingezet. Inwoners van Uden werd via een Burgernetbericht gevraagd uit te kijken naar de man.

Uiteindelijk werd hij ontdekt in een auto in de Abdijlaan. Daar werd de 40-jarige man aangehouden. Het wapen dat de man bij zich had, bleek een nepvuurwapen.

