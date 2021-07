'Nog 25 centimeter...', bewoners Landgoed Geijsteren zien hoogwater naderen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hoogwater nadert huisjes Landgoed Geijsteren in Maashees

"Nou, op hoop van zegen...", verzucht een van de bewoners van Landgoed Geijsteren in Maashees. Zaterdagochtend was het water uit de Maas nog maar 25 centimeter verwijderd van zijn huisje. "Ik denk dat we het nét redden."

"Ze zeggen dat het waterpeil hier nog vijftien centimeter stijgt", laat de man weten. "Maar in Boxmeer nog veertig. In dat geval wordt de situatie alsnog kritiek."

Puinruimen

Toch blijft de bewoner uiterlijk rustig bij het zien van het stijgende waterpeil van de Maas. "Dit is onmacht, hè. Je kunt hier niets tegen doen. Zandzakken leggen heeft hier geen zin, het water komt van vier kanten op ons af. En anders wel vanuit de bodem. De kelder van ons huisje staat al vol water. Maar daar staan geen spullen van ons in, dus dat is niet zo erg."

Hij kan niets anders doen dan afwachten. "Ik zit nog in spanning tot zondagavond. Dan gaat het waterpeil zakken, denk ik. En dan wordt het puinruimen. Hopelijk gaat er niet teveel kapot. En anders is het een kwestie van weer opknappen en van voor af aan beginnen."

Opknappen

Het is niet voor het eerst dat hij het water bij Landgoed Geijsteren zo hoog ziet staan. "Ik kom hier al van jongs af aan en in 1995 was ik hier ook. Toen fietsten we hier nog als jonge jongens doorheen. Maar nu het je eigendom betreft, is dit toch anders..."

Hij woont hier net iets meer dan een jaar. Hij speelde al met het idee om het huisje op te knappen, vertelt hij. "Nou, misschien is dit het juiste moment daarvoor!"

App ons!

