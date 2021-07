Uit Maas geredde koe legde 100 kilometer af: 'Heel verrassend'

Een koe die zaterdagmiddag in Escharen uit de Maas werd gered door de brandweer, komt uit Echt in Limburg. Dat plaatsje ligt in Midden-Limburg, zo’n honderd kilometer verderop.

Het is niet bekend of het dier de hele tocht heeft gedreven, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Het is voor ons heel verrassend dat de koe zo’n afstand heeft gehaald. Of het beest volledig door het water is gevoerd, of dat er ook stukken waren waarop de koe met de poten de grond heeft geraakt, weten we niet.”