Water bij Woudrichem enorm gestegen, camping ontruimd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Water bij Woudrichem enorm gestegen

Het water in de rivier Boven-Merwede bij Woudrichem is zaterdag enorm gestegen. Door het stijgen van het waterpeil is er ook een sterke stroming ontstaan. De al brede rivier is getransformeerd tot een kolkende en snelstromende watermassa.

Redactie Geschreven door

De tien tot vijftien historische schepen die in Woudrichem in de historische haven liggen zijn zaterdag versleept naar een hoogwatervluchtplaats. Daar gaan de schepen alleen naar toe bij extreem hoogwater. Bij zo’n hoogwaterpeil zijn de schepen op de reguliere afmeerplaats niet meer bereikbaar.

Camping ontruimd

Op camping De Mosterdpot is zaterdag de ontruiming van de camping doorgegaan en afgerond. Naar verwachting komt er in de loop van zondag of maandag zo’n 70 centimeter water op de camping te staan. Alle weggesleepte caravans hebben een tijdelijk plekje gevonden op het parkeerterrein van de plaatselijke voetbalclub in Woudrichem.

Hoog water in Woudrichem. vergroot

Door de dijkverzwaringen na de hoogwaterperiodes in 1993 en 1995 worden in de gemeente Altena geen grote problemen verwacht. Uiterwaarden en laaggelegen gebieden lopen nu als eerste onder, maar de dijken doen wat ze moeten doen: het water buiten houden.

Bij Woudrichem komt vooral het water voorbij dat uit Duitsland wordt aangevoerd, het Maaswater is hier ‘ondervertegenwoordigd’. Het grootste gedeelte van die vloedgolf (De Maas) wordt afgevoerd via de Bergsche Maas, richting de Biesbosch en het Haringvliet.

Lees alles over het hoogwater in ons dossier

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.