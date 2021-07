Dijkbeheerder Pieter staat op scherp en verliest zijn dijk niet uit het oog

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dijkbeheerder Pieter staat op scherp en houdt zijn dijk goed in de gaten.

Het zijn spannende dagen voor dijkbeheerders. Door de oplopende waterstand zien ze of ze hun werk het gehele jaar door goed hebben gedaan. Zo ook Pieter Jeuken van Waterschap Aa en Maas. Hij is zaterdagmiddag bij de dijk in Groeningen om voor de zekerheid nog wat gaten op te vullen.

Maaike Cnossen

De zuidkant van de kade bij Groeningen, in de gemeente Boxmeer, wordt verlengd. De dijk houdt daar op en loopt er over in hogere zandgronden. Daar zijn wat zwakkere plekken die moeten worden verstevigd. Dit gebeurt met klei en doek. "We houden goed in de gaten hoe de dijk zich ontwikkelt en houdt", zegt Jeuken.

"Wij onderhouden de dijk het hele jaar rond. Voor dit soort hoogwatersituaties doen we dat. Het is mooi om te zien dat 'ie het houdt", vertelt hij. "Het is natuurlijk best spannend. Voor een dijkbeheerder is dit ook nieuw. Ik zit zelf nog maar anderhalf jaar in het vak. En ook de mensen die al langer in het vak zitten, hebben het nog niet op deze manier meegemaakt."

'Geen Limburgse taferelen'

Hij kan niet zeggen hoe hoog het water komt, maar 'verwacht zeker geen Limburgse taferelen'. Bewoners van de dijk moeten er wel rekening mee houden dat de weg achter de dijk tijdelijk onbereikbaar wordt. Er kan een laag van zo'n 20 centimeter water op komen staan. De oorzaak hiervan is knelwater. Dat is water dat onder de dijk doorsijpelt door de forse waterdruk van het hoge water.

Bewoners worden geadviseerd zandzakken voor de deur te leggen. Zoveel water als nu door de Maas komt, is sinds 1926 niet meer voorgekomen.

