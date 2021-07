Zoekend RKC wacht op explosie transfermarkt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Sebbe Augustijns over zijn eigen plek binnen het elftal

Een maand voor de start van de Eredivisie is er nog genoeg werk aan de winkel bij RKC. De nieuwe hoofdtrainer Joseph Oosting is in de voorbereiding zoekende en gebruikt de oefenwedstrijden om te experimenteren. Daarnaast hoopt hij nog meer kwaliteit te kunnen toevoegen aan de selectie

RKC verloor zaterdag met 3-0 van NEC. In drie keer een halfuur probeerde Oosting drie verschillende dingen. Het eerste deel stond in het teken van verdedigen, in het tweede halfuur lag de focus op de aanval terwijl in het laatste halfuur een nieuw systeem uit de kast werd getrokken.

Het laat zien dat de nieuwe hoofdcoach op zoek is naar de kwaliteiten van zijn ploeg. “Natuurlijk prefereer je een manier van voetballen, maar we zijn aan het zoeken naar wat het beste is voor dit elftal” , vertelt Oosting na afloop van de verloren oefenwedstrijd.

"Vandaag liep het nog stroef."

Middenvelder Sebbe Augustijns ziet ook dat de ploeg nog aan het experimenteren is. “Je ziet ons ook wat proberen met het wisselen van systemen. In het laatste halfuur spelen we 5-3-2, dat zijn toch aanpassingen waarbij we nog veel moeten nadenken. Naarmate de voorbereiding vordert zal dat beter gaan, alleen vandaag liep het nog stroef.”

De flinke nederlaag van zaterdag zorgt voor veel leermomenten. Ondanks dat Oosting benadrukt dat hij een absolute winnaar is, laat een verliespartij volgens hem weer nieuwe inzichten zien.

Een keuze voor systeem en manier van spelen is nog niet gemaakt. Een deadline stelt de hoofdcoach ook niet. “Ik ga mijzelf geen deadline geven voor wanneer er een keuze gemaakt moet worden. We zijn hiervoor ook afhankelijk van de transfermarkt die nog erg stroperig is.”

"De selectie heeft kwaliteit, maar er mag van mij zeker nog wat bij.”

Want ondanks dat de competitie al over een maand begint, loopt de transferperiode nog door tot en met 31 augustus. RKC is op de transfermarkt afhankelijk van wat grotere clubs van plan zijn.

“We zitten in een situatie waarbij heel veel clubs in dezelfde vijver vissen. Daarnaast is het ook wachten wat er in de komende maand mogelijk is. De selectie heeft kwaliteit, maar er mag van mij zeker nog wat bij.”

Doordat het nog rustig is op de transfermarkt zijn ook spelers als Melle Meulensteen en Ahmed Touba nog in Waalwijk te bewonderen. Toch houdt de trainer rekening met het feit dat de twee centrale verdedigers nog gaan vertrekken. “In het achterhoofd ben je daar wel mee bezig. We moeten flexibel blijven in de voorbereiding en voorbereid zijn op mogelijke transfers.”

“Het is niet het meest ideale scenario maar zo werkt het in het hedendaagse voetbal. Toen ik bij Vitesse trainer van de beloften was kreeg ik ook vaak een week voor de start van de competitie pas nieuwe aanwinsten. Dus ik ben het gewend.”

Of de trainer verder nog wakker ligt van de 3-0 nederlaag? “Ik heb in 49 jaar al genoeg meegemaakt, als ik hier al niet meer van slaap dan zou het niet goed zijn.”

