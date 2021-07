Ook Uden roept op: 'Kom niet naar kermis, pleinen en terrassen zijn vol'

Pleinen en terrassen in Uden zijn vol. vergroot

Ook in Uden zijn de kermispleinen en de terrassen zaterdagavond vol. De gemeente doet op Facebook een oproep om niet meer naar het evenement toe te komen. De kermis is er eigenlijk tot middernacht open, maar het is nu dus te druk voor nieuwe bezoekers.

De gemeente schrijft in de facebookpost: 'Wij heten je vanaf morgen (zondag) weer van harte welkom op Mega Kermis Uden.'

Ook in Tilburg trekt de kermis zaterdagavond meer bezoekers dan toegelaten kunnen worden in verband met de coronamaatregelen. De pleinen daar werden afgesloten. Op het NS-plein vormde een rij van honderden wachtenden. Ook zouden er mensen door de hekken zijn gebroken, die toch het terrein op wilden gaan. Hoeveel dat er waren, is niet bekend.

Een medewerker van Omroep Brabant constateerde dat alle parkeergarages in het centrum op slot waren, maar dat veel mensen ervoor kozen te voet alsnog richting kermisterrein te gaan.

