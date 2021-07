Traumaheli opgeroepen na ernstig ongeluk in Deurne, meerdere gewonden

Bij een auto-ongeluk op de Wittedijk in Deurne zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. De auto botste rond een uur op een boom naast de weg.

Verdwenen

In de auto zouden vijf mensen hebben gezeten, maar een van hen was verdwenen toen de hulpdiensten aankwamen. Naar deze betrokkene is gezocht, onder meer met de politieheli. Er wordt rekening mee gehouden dat deze ook gewond is.