Vier gewonden bij ongeluk Deurne: dronken bestuurder (23) opgepakt

Bij een auto-ongeluk op de Wittedijk in Deurne zijn zaterdagnacht vier inzittenden gewond geraakt. Een vijfde betrokkene, de bestuurder, is aangehouden. Deze 23-jarige man uit Deurne was onder invloed van alcohol en was na het ongeluk gevlucht.

De auto botste rond een uur op een boom naast de weg. Buurtbewoners hoorden de klap. Zij kwamen daarop kijken en hebben de slachtoffers eerste hulp verleend.

Bestuurder verdwenen

In de auto zaten dus naast de 23-jarige man uit Deurne een man (24) uit Vlierden, een man (25) uit Someren, een man (23) uit Gemert-Bakel en een man (24) uit Deurne.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren.

Onderzocht wordt hoe de botsing op de Wittedijk in Deurne kon gebeuren (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Vanwege het ernstige ongeluk in Deurne werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, ook een traumaheli (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

